В Сальяне три человека пострадали при опрокидывании автомобиля
Происшествия
- 27 сентября, 2026
- 01:48
В Сальянском районе перевернулся легковой автомобиль, пострадали три человека.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке новой магистрали Алят-Астара.
Находившаяся за рулем автомобиля жительница Баку Мамедова Шалала Габил гызы (1995 г.р.) не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.
В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и ее пассажиры жители Баку Мамедова Кёнюль Али гызы (1977) и М.Т. (2022). Пострадавших госпитализировали в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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