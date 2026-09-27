В Сальяне три человека пострадали при опрокидывании автомобиля

В Сальянском районе перевернулся легковой автомобиль, пострадали три человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке новой магистрали Алят-Астара.

Находившаяся за рулем автомобиля жительница Баку Мамедова Шалала Габил гызы (1995 г.р.) не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и ее пассажиры жители Баку Мамедова Кёнюль Али гызы (1977) и М.Т. (2022). Пострадавших госпитализировали в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.