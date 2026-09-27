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    В Сальяне три человека пострадали при опрокидывании автомобиля

    Происшествия
    • 27 сентября, 2026
    • 01:48
    В Сальяне три человека пострадали при опрокидывании автомобиля

    В Сальянском районе перевернулся легковой автомобиль, пострадали три человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке новой магистрали Алят-Астара.

    Находившаяся за рулем автомобиля жительница Баку Мамедова Шалала Габил гызы (1995 г.р.) не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

    В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и ее пассажиры жители Баку Мамедова Кёнюль Али гызы (1977) и М.Т. (2022). Пострадавших госпитализировали в Сальянскую центральную районную больницу.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Сальян
    Salyanda qadın avtomobilini aşırıb, xəsarət alanlar var
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