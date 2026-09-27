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    Salyanda qadın avtomobilini aşırıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 27 sentyabr, 2026
    • 00:27
    Salyanda qadın avtomobilini aşırıb, xəsarət alanlar var

    Salyanda minik avtomobili aşıb, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə yeni Ələt-Astara magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, Bakı şəhər sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Məmmədova Şəlalə Habil qızının idarə etdiyi minik avtomobili anidən idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb.

    Qəza zamanı avtomobilin sürücüsü və sərnişinlər Bakı şəhər sakinləri, 1977-ci il təvəllüdlü Məmmədova Könül Əli qızı, 2022-ci il təvəllüdlü M.T müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

    Xəsarət alanlar Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol qəzası Salyan Avtomobil yolu
    В Сальяне три человека пострадали при опрокидывании автомобиля
    MiniBoss
    MiniBoss

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