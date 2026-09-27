İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    UEFA Millətlər Liqasında I turun növbəti oyunları keçirilib

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2026
    • 00:56
    UEFA Millətlər Liqasında I turun növbəti oyunları keçirilib

    UEFA Millətlər Liqasında I turun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, üçüncü oyun günündə daha 10 qarşılaşma baş tutub.

    Günün mərkəzi matçında İngiltərə İspaniya seçməsi ilə qarşılaşıb.

    UEFA Millətlər Liqası

    I tur

    A Liqası

    III qrup

    Çexiya - Xorvatiya - 1:2

    İngiltərə - İspaniya - 2:3

    B Liqası

    I qrup

    Sloveniya - Şotlandiya 0:0

    Şimali Makedoniya - İsveçrə - 0:3

    C Liqası

    IV qrup

    Bolqarıstan - Lüksemburq 1:2

    İslandiya - Estoniya 1:1

    III qrup

    Farer adaları - Qazaxıstan 1:1

    Slovakiya - Moldova - 2:0

    I qrup

    San Marino - Finlandiya 0:7

    Albaniya - Belarus - 2:0

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи 1-го тура
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