UEFA Millətlər Liqasında I turun növbəti oyunları keçirilib
Futbol
- 27 sentyabr, 2026
- 00:56
UEFA Millətlər Liqasında I turun növbəti oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, üçüncü oyun günündə daha 10 qarşılaşma baş tutub.
Günün mərkəzi matçında İngiltərə İspaniya seçməsi ilə qarşılaşıb.
UEFA Millətlər Liqası
I tur
A Liqası
III qrup
Çexiya - Xorvatiya - 1:2
İngiltərə - İspaniya - 2:3
B Liqası
I qrup
Sloveniya - Şotlandiya 0:0
Şimali Makedoniya - İsveçrə - 0:3
C Liqası
IV qrup
Bolqarıstan - Lüksemburq 1:2
İslandiya - Estoniya 1:1
III qrup
Farer adaları - Qazaxıstan 1:1
Slovakiya - Moldova - 2:0
I qrup
San Marino - Finlandiya 0:7
Albaniya - Belarus - 2:0
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