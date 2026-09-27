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    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи 1-го тура

    Футбол
    • 27 сентября, 2026
    • 00:57
    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи 1-го тура

    В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи 1-го тура.

    Как сообщает Report, в третий игровой день состоялись 10 встреч.

    В центральном матче дня сборная Англии встретилась со сборной Испании.

    Лига наций УЕФА

    I тур

    Лига A

    Группа III

    Чехия - Хорватия - 1:2

    Англия - Испания - 2:3

    Лига B

    Группа I

    Словения - Шотландия 0:0

    Северная Македония - Швейцария - 0:3

    Лига C

    Группа IV

    Болгария - Люксембург 1:2

    Исландия - Эстония 1:1

    Группа III

    Фарерские острова - Казахстан 1:1

    Словакия - Молдова - 2:0

    Группа I

    Сан-Марино - Финляндия 0:7

    Албания - Беларусь - 2:0

    Лига наций УЕФА
    UEFA Millətlər Liqasında I turun növbəti oyunları keçirilib
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