В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи 1-го тура
Футбол
- 27 сентября, 2026
- 00:57
В Лиге наций УЕФА прошли очередные матчи 1-го тура.
Как сообщает Report, в третий игровой день состоялись 10 встреч.
В центральном матче дня сборная Англии встретилась со сборной Испании.
Лига наций УЕФА
I тур
Лига A
Группа III
Чехия - Хорватия - 1:2
Англия - Испания - 2:3
Лига B
Группа I
Словения - Шотландия 0:0
Северная Македония - Швейцария - 0:3
Лига C
Группа IV
Болгария - Люксембург 1:2
Исландия - Эстония 1:1
Группа III
Фарерские острова - Казахстан 1:1
Словакия - Молдова - 2:0
Группа I
Сан-Марино - Финляндия 0:7
Албания - Беларусь - 2:0
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