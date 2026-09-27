İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edilib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 00:00
    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edilib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar foto paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация в связи с Днем памяти
    Social media accounts of President Ilham Aliyev share post regarding September 27 – Remembrance Day
    MiniBoss
    MiniBoss

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