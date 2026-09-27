İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edilib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 00:00
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar foto paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
September 26, 2026
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация в связи с Днем памяти
Social media accounts of President Ilham Aliyev share post regarding September 27 – Remembrance Day
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