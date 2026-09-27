Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 00:01
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация в связи с Днем памяти

    В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edilib
    Social media accounts of President Ilham Aliyev share post regarding September 27 – Remembrance Day
    MiniBoss
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