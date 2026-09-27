В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация в связи с Днем памяти
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 00:01
В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация в связи с 27 Сентября - Днем памяти.
Report представляет публикацию:
September 26, 2026
İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edilib
Social media accounts of President Ilham Aliyev share post regarding September 27 – Remembrance Day
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