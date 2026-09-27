Kanadada helikopter qəzasında 4 nəfər həlak olub
Digər ölkələr
- 27 sentyabr, 2026
- 02:51
Kanadanın Kvebek əyalətində baş verən helikopter qəzasında 4 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBC" telekanalı hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat verib.
Qeyd olunub ki, qəza sentyabrın 26-da axşam saatlarında Monreal şəhərindən 55 kilometr məsafədə baş verib.
Polis hələlik qəzanın səbəbləri, hava gəmisinin sahibi və həlak olan şəxslərin kimliyi barədə məlumat təqdim etməyib. Qəza yerində baş verən yanğın söndürülüb.
Son xəbərlər
04:48
Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcəkDigər ölkələr
04:28
ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcəkDigər ölkələr
03:59
Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürübDigər ölkələr
03:38
Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
03:07
ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmirDigər ölkələr
02:47
Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıbDigər ölkələr
02:16
Foto
Video
İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİBHadisə
01:56
İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edibDigər ölkələr
01:23