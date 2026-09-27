İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Kanadada helikopter qəzasında 4 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 02:51
    Kanadada helikopter qəzasında 4 nəfər həlak olub

    Kanadanın Kvebek əyalətində baş verən helikopter qəzasında 4 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBC" telekanalı hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat verib.

    Qeyd olunub ki, qəza sentyabrın 26-da axşam saatlarında Monreal şəhərindən 55 kilometr məsafədə baş verib.

    Polis hələlik qəzanın səbəbləri, hava gəmisinin sahibi və həlak olan şəxslərin kimliyi barədə məlumat təqdim etməyib. Qəza yerində baş verən yanğın söndürülüb.

    Helikopter Aviaqəza Kanada
    При крушении вертолета в Квебеке погибли четыре человека
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    01:23

    Mayk Uolts: Tramp İranla bağlı bütün variantları nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti