При крушении вертолета в Квебеке погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в поле недалеко от Ранг-де-Экоссе в муниципалитете Сент-Бригид-д'Ибервиль в канадской провинции Квебек.

Как передает Report, об этом сообщает CBC News со ссылкой на полицию.

Согласно информации, инцидент произошел в субботу около 14:30 по местному (22:30 по бакинскому) времени. Когда спасатели прибыли на место, вертолет уже горел. Все находившиеся на борту четыре человека были мертвы.

Полиция пока не раскрывает информацию о владельце вертолета, месте его вылета и личностях погибших.

К расследованию подключился Канадский совет по безопасности на транспорте, направивший на место происшествия группу следователей.