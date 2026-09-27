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    При крушении вертолета в Квебеке погибли четыре человека

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 02:36
    При крушении вертолета в Квебеке погибли четыре человека

    Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в поле недалеко от Ранг-де-Экоссе в муниципалитете Сент-Бригид-д'Ибервиль в канадской провинции Квебек.

    Как передает Report, об этом сообщает CBC News со ссылкой на полицию.

    Согласно информации, инцидент произошел в субботу около 14:30 по местному (22:30 по бакинскому) времени. Когда спасатели прибыли на место, вертолет уже горел. Все находившиеся на борту четыре человека были мертвы.

    Полиция пока не раскрывает информацию о владельце вертолета, месте его вылета и личностях погибших.

    К расследованию подключился Канадский совет по безопасности на транспорте, направивший на место происшествия группу следователей.

    Крушение вертолета Канада
    Kanadada helikopter qəzasında 4 nəfər həlak olub
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