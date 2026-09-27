Турция продолжает переговоры по реэкспорту купленных у России С-400
В регионе
- 27 сентября, 2026
- 02:09
Турция продолжает переговоры по вопросу реэкспорта систем ПВО С-400, приобретенных у России в 2017 году.
Как передает Report, об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.
"Переговоры по данному вопросу продолжаются. Мы проинформируем общественность после их завершения", - заявил министр.
Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" сообщала, что контракт на поставки систем выполнен.
После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.
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