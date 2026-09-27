Турция продолжает переговоры по реэкспорту купленных у России С-400

Турция продолжает переговоры по вопросу реэкспорта систем ПВО С-400, приобретенных у России в 2017 году.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

"Переговоры по данному вопросу продолжаются. Мы проинформируем общественность после их завершения", - заявил министр.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" сообщала, что контракт на поставки систем выполнен.

После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.