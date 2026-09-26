В Мушфигабаде прошла акция по посадке деревьев в честь Дня памяти
Внутренняя политика
- 26 сентября, 2026
- 16:56
В поселке Мушфигабад прошла акция по посадке деревьев в честь 27 сентября – Дня памяти.
Как сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), акция организована Министерством экологии и природных ресурсов совместно с ANAMA в знак глубокого уважения к памяти шехидов, героически сражавшихся за территориальную целостность Азербайджана в Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники обоих учреждений, а также волонтеры.
В рамках акции в поселке Мушфигабад в соответствии с почвенно-климатическими условиями местности были высажены эльдарская сосна и оливковые деревья.
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