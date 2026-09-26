Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Мушфигабаде прошла акция по посадке деревьев в честь Дня памяти

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 16:56
    В Мушфигабаде прошла акция по посадке деревьев в честь Дня памяти

    В поселке Мушфигабад прошла акция по посадке деревьев в честь 27 сентября – Дня памяти.

    Как сообщили Report в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA), акция организована Министерством экологии и природных ресурсов совместно с ANAMA в знак глубокого уважения к памяти шехидов, героически сражавшихся за территориальную целостность Азербайджана в Отечественной войне.

    В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники обоих учреждений, а также волонтеры.

    В рамках акции в поселке Мушфигабад в соответствии с почвенно-климатическими условиями местности были высажены эльдарская сосна и оливковые деревья.

    В Мушфигабаде прошла акция по посадке деревьев в честь Дня памяти
    В Мушфигабаде прошла акция по посадке деревьев в честь Дня памяти
    В Мушфигабаде прошла акция по посадке деревьев в честь Дня памяти
    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Движение неприсоединения (ДН) 27 Сентября – День памяти
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    Anım Günü ilə əlaqədar Müşfiqabadda ağacəkmə tədbiri keçirilib
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