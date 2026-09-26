Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 16:55
    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Александром Оспельтом.

    Как сообщает Report, в ходе беседы было отмечено, что наша страна успешно принимает престижные международные спортивные мероприятия, в том числе соревнования по зимним видам спорта, в этой связи было подчеркнуто, что гонки Формула 1, проводимые в Баку, также организованы на высоком уровне.

    Отмечалось, что в Азербайджане создана современная инфраструктура для зимних видов спорта, а также сообщено, что в Туристическом центре "Шахдаг" по линии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда будет проведен ряд престижных соревнований.

    Была подчеркнута роль подписанного в прошлом году договора о партнерстве между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда в развитии потенциала зимнего туризма и зимних видов спорта в нашей стране.

    На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашей страной и федерацией.

    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда
    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда
    Ильхам Алиев Формула-1 Туризм в Азербайджане
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    İlham Əliyev Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb
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    President Ilham Aliyev meets with President of International Ski and Snowboard Federation
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