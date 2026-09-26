Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Александром Оспельтом.

Как сообщает Report, в ходе беседы было отмечено, что наша страна успешно принимает престижные международные спортивные мероприятия, в том числе соревнования по зимним видам спорта, в этой связи было подчеркнуто, что гонки Формула 1, проводимые в Баку, также организованы на высоком уровне.

Отмечалось, что в Азербайджане создана современная инфраструктура для зимних видов спорта, а также сообщено, что в Туристическом центре "Шахдаг" по линии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда будет проведен ряд престижных соревнований.

Была подчеркнута роль подписанного в прошлом году договора о партнерстве между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда в развитии потенциала зимнего туризма и зимних видов спорта в нашей стране.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашей страной и федерацией.