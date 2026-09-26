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    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Спорт
    • 26 сентября, 2026
    • 16:42
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2026 года.

    Как передает Report, вторым финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим - его напарник Айзек Хаджар. Это первый двойной подиум для команды с Гран-при Китая 2024 года.

    Всего в гонке финишировали 15 из 22 стартовавших гонщиков.

    Расселл накануне завоевал поул, а в субботней гонке лидировал от начала и до конца.

    Отметим, что гонка в Баку проводилась в 10-ый раз. Примечательно, что первую гонку в Баку в 2016 году, которая называлась Гран-при Европы также выиграл пилот Mercedes Нико Росберг.

    В Баку стартовала основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report, старт был дан в 15:00.

    Накануне лучший результат в квалификации показал пилот Mercedes Джордж Расселл.

    Гонщикам предстоит преодолеть 51 круг на трассе с 20 поворотами. Общая дистанция гонки составляет 306,049 км.

    Первый этап "Формулы-1" в Баку прошел в 2016 году под названием Гран-при Европы. Тогда победил Нико Росберг. В 2017 году первым финишировал Даниэль Риккардо, в 2018-м - Льюис Хэмилтон, в 2019-м - Валттери Боттас. В 2020 году гонку не проводили из-за пандемии коронавируса.

    После возобновления соревнований в Баку победителями становились Серхио Перес в 2021 году, Макс Ферстаппен в 2022-м и вновь Перес в 2023-м. В 2024 году выиграл Оскар Пиастри, а в 2025-м - Ферстаппен.

    Перед Гран-при Азербайджана личный зачет возглавляет пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли с 292 очками. Его напарник Джордж Расселл идет вторым с 211 очками, гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон - третьим со 191 очком.

    В Кубке конструкторов лидировала Mercedes с 503 очками. У Ferrari - 358 очков, у McLaren - 306.

    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Расселл из Mercedes выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Формула-1 Джордж Расселл Гран-при Азербайджана Формулы 1
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