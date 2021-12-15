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Тофик Зульфугаров: Азербайджан постепенно добивается своего

Тофик Зульфугаров: Азербайджан постепенно добивается своего "Азербайджан, используя "площадку" Евросоюза, получил возможность вновь выразить и донести свою позицию до западных партнеров.
Внешняя политика
15 декабря 2021 г. 15:07
Тофик Зульфугаров: Азербайджан постепенно добивается своего

"Азербайджан, используя "площадку" Евросоюза, получил возможность вновь выразить и донести свою позицию до западных партнеров.

Об этом Report заявил экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров.

Он подчеркнул, что официальный Баку постепенно добивается желаемого: "Мы всегда говорили сопредседателям Минской группы ОБСЕ, что война закончилась, должны высказываться идеи, касающиеся постконфликтного периода. Наконец, так и произошло. Сейчас никто даже не вспоминает абсурдные вопросы, которые поднимала Минская группа. Это серьезный результат. Азербайджан добивается желаемого. В то же время нужна серьезная помощь для восстановления освобожденных территорий. Есть достаточно оснований полагать, что в ЕС также примет участие в этом".

Т.Зульфугаров также коснулся перспективы связей Азербайджана с Евросоюзом: "Связи сейчас довольно хорошие, возможно, что в дальнейшем двусторонние отношения расширятся. Сейчас нам нужны действенные шаги в связи с освобожденными территориями, обеспечение возвращения наших людей на земли своих предков. Будем надеяться, что в будущем Евросоюз приложит все усилия в этом направлении".

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Версия на английском языке Tofig Zulfugarov: Azerbaijan achieves its goal, no one talks about conflict anymore
Версия на азербайджанском языке Tofiq Zülfüqarov: "Azərbaycan istəyinə nail olur, artıq münaqişədən danışan yoxdur"

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