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В Азербайджане стартовал финальный этап второго потока Программы развития Азада Мирзаджанзаде

В Азербайджане стартовал финальный этап второго потока Программы развития Азада Мирзаджанзаде В Азербайджане стартовал финальный этап второго потока Программы Развития Азада Мирзаджанзаде - одной из ведущих инициатив по развитию человеческого капитала среди молодежи страны.
Наука и образование
15 июля 2025 г. 13:24
В Азербайджане стартовал финальный этап второго потока Программы развития Азада Мирзаджанзаде

В Азербайджане стартовал финальный этап второго потока Программы Развития Азада Мирзаджанзаде - одной из ведущих инициатив по развитию человеческого капитала среди молодежи страны.

Как передает Report, программа, названная в честь выдающегося азербайджанского ученого, направлена на формирование у молодых людей лидерских компетенций, развитие проектного мышления и активное вовлечение в процессы общественных преобразований.

Финальный этап включает серию индивидуальных интервью, где выбирают проекты для получения финансовой поддержки. Для каждой идеи приглашены эксперты с профессиональными знаниями в соответствующих областях. По итогам интервью будут отобраны до 10 победителей, каждый из которых получит грант в размере до 5000 манатов для реализации своего проекта в течение следующих трех месяцев.

В этом году отмечается особенно высокая конкуренция - заявки поступили со многих регионов страны, а проекты охватывают широкий спектр тем: от социальных инициатив до технологий и устойчивого развития.

Следует отметить, что второй поток программы стартовал в феврале 2025 года. С момента запуска проект был представлен тысячам молодых людей по всей стране, и сотни из них подали заявки, стремясь пройти все этапы программы и стать ее победителями. В течение нескольких месяцев участники прошли интенсивную обучающую программу, включающую тренинги по таким темам: эмоциональный интеллект, лидерство в современном мире, межкультурный диалог, финансовая грамотность, личный бренд, личная социальная ответственность, управление проектами и другие.

Особое внимание в программе уделяется менторским сессиям. Участники получили возможность пообщаться с выпускниками Азада Мирзаджанзаде и с другими успешными профессионалами - депутатами, с государственными деятелями, руководителями крупных организаций и топ-менеджерами частного сектора.

В сентябре начинается новый поток. Принять участие в нем могут граждане Азербайджана от 18 до 35 лет с идеями, которые могут изменить общество. Заполнить заявку можно по ссылке в описании.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Azad Mirzəcanzadə İnkişaf Proqramının ikinci dalğasının yekun mərhələsi başlayıb
Версия на английском языке Final stage of second wave of Azad Mirzajanzada Development Program kicks off in Azerbaijan

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