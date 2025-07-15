В Азербайджане стартовал финальный этап второго потока Программы развития Азада Мирзаджанзаде

В Азербайджане стартовал финальный этап второго потока Программы Развития Азада Мирзаджанзаде - одной из ведущих инициатив по развитию человеческого капитала среди молодежи страны.

В Азербайджане стартовал финальный этап второго потока Программы Развития Азада Мирзаджанзаде - одной из ведущих инициатив по развитию человеческого капитала среди молодежи страны.

Как передает Report, программа, названная в честь выдающегося азербайджанского ученого, направлена на формирование у молодых людей лидерских компетенций, развитие проектного мышления и активное вовлечение в процессы общественных преобразований.

Финальный этап включает серию индивидуальных интервью, где выбирают проекты для получения финансовой поддержки. Для каждой идеи приглашены эксперты с профессиональными знаниями в соответствующих областях. По итогам интервью будут отобраны до 10 победителей, каждый из которых получит грант в размере до 5000 манатов для реализации своего проекта в течение следующих трех месяцев.

В этом году отмечается особенно высокая конкуренция - заявки поступили со многих регионов страны, а проекты охватывают широкий спектр тем: от социальных инициатив до технологий и устойчивого развития.

Следует отметить, что второй поток программы стартовал в феврале 2025 года. С момента запуска проект был представлен тысячам молодых людей по всей стране, и сотни из них подали заявки, стремясь пройти все этапы программы и стать ее победителями. В течение нескольких месяцев участники прошли интенсивную обучающую программу, включающую тренинги по таким темам: эмоциональный интеллект, лидерство в современном мире, межкультурный диалог, финансовая грамотность, личный бренд, личная социальная ответственность, управление проектами и другие.

Особое внимание в программе уделяется менторским сессиям. Участники получили возможность пообщаться с выпускниками Азада Мирзаджанзаде и с другими успешными профессионалами - депутатами, с государственными деятелями, руководителями крупных организаций и топ-менеджерами частного сектора.

В сентябре начинается новый поток. Принять участие в нем могут граждане Азербайджана от 18 до 35 лет с идеями, которые могут изменить общество. Заполнить заявку можно по ссылке в описании.