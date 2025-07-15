Два нефтяных актива семьи экс-госсекретаря Дагестана перешли во владение РФ

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) получило 100% долей ООО "Нефтепродуктснаб" и ООО "МСБ Холдинг" (Дагестан, занимаются оптовой торговлей моторным топливом).

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) получило 100% долей ООО "Нефтепродуктснаб" и ООО "МСБ Холдинг" (Дагестан, занимаются оптовой торговлей моторным топливом).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 11 июля.

Ранее 100% "Нефтепродуктснаба" принадлежали Маржанат Исмаиловой.

С 7 июля нефтеперевалочный комплекс ООО "Каспетролсервис" и его владелец ООО "МСБ Холдинг" перешли в доход Дагестана. До этого "МСБ Холдинг" принадлежал детям теперь уже бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова - Магомеду Магомедову (52%), Хаписат Алпанаевой, Галимат Исмаиловой и Савдат Магомедовой (по 16%).

Советский районный суд Махачкалы в июне в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО "Каспетролсервис" (Дагестан, прежнее название - ОАО "Дагнефтепродукт") и связанных с ним компаний - ООО "МСБ Холдинг", ООО "Дагестанские новые технологии", ООО "Нефтепродуктснаб", а также зарегистрированного на них имущества.

25 июня правоохранительных органах республики сообщили о задержании госсекретаря Дагестана. В тот же день прошли обыски у него дома и по связанным с ним адресам. 1 июля Магомедов был освобожден от должности, после чего 7 июля глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ об упраздении управления по обеспечению деятельности государственного секретаря республики.