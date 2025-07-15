СМИ: Трамп спросил у Зеленского, сможет ли Украина нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу

Financial Times: Трамп спросил у Зеленского, сможет ли Украина нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу

Президент США Дональд Трамп призвал Украину активнее наносить удары вглубь территории России и даже напрямую спросил украинского президента Владимира Зеленского, сможет ли Киев нанести удар по Москве, если США предоставят оружие большой дальности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

Согласно источнику, на который ссылается агентство, глава Белого дома спросил своего украинского коллегу, есть ли у Украины возможность поражать военные цели в глубине России в случае поставок дальнобойного вооружения.

"Владимир, сможете ли вы ударить по Москве? Сможете ли вы ударить по Санкт-Петербургу?" – спросил Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля текущего года.

По информации источника, Зеленский ответил: "Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие".

Источник отмечает, что Трамп дал понять: он поддерживает такую стратегию, объяснив ее тем, что удары по российским городам должны вынудить Кремль сесть за стол переговоров.

Один западный чиновник, проинформированный о содержании звонка, заявил, что этот разговор отражает растущую готовность западных партнеров Украины обсуждать поставки вооружений большой дальности.

Белый дом и Офис президента Украины пока не отреагировали на просьбы о комментариях.

Также сообщается, что на прошлой неделе на полях международной конференции по восстановлению Украины в Риме американская сторона поделилась с Зеленским списком ударных систем большой дальности, которые потенциально могут быть предоставлены Украине.

Украинцы запросили ракеты "Томагавк" — высокоточные крылатые ракеты с дальностью действия около 1600 км. Но администрация Трампа, как и администрация Байдена, была обеспокоена несдержанностью Украины, сообщил источник.

В понедельник во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп объявил о плане поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot и ракет-перехватчиков, но не раскрыл информацию о поставках других систем вооружения.