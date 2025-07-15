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Глава МИД Дании: Готовы закупать оружие у США для Украины

Глава МИД Дании: Готовы закупать оружие у США для Украины Глава МИД Дании: Готовы закупать оружие у США для Украины
Другие страны
15 июля 2025 г. 13:20
Глава МИД Дании: Готовы закупать оружие у США для Украины

Важно воспользоваться импульсом, созданным также вчерашними новыми заявлениями президента США Дональда Трампа, где он, как и сенатор Линдси Грэм, говорит о вторичных санкциях в отношении России.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе глава МИД Дании Ларс Расмуссен.

По его словам, трансатлантический подход крайне важен, чтобы перекрыть каналы для финансирования войны и денежные потоки в РФ.

"Считаю, что одним из ключевых элементов пакета санкций [речь идет о 18 пакете - ред.] является установление потолка цен на российскую нефть. Пока нет консенсуса. Не вдаваясь в подробности скажу, что три страны выступили против. Мы работаем над поиском новых решений, которые позволят сделать это. И я думаю, что мы очень, очень близки к достижению этой цели", - сказал он, добавив, что сейчас самое время подтолкнуть президента России сесть за стол переговоров.

Он также выразил готовность самой Дании вместе с партнерами осуществить то, что он назвал "датской моделью".

"Год назад мы закупали продукцию напрямую для украинской оборонной промышленности. Так что мы готовы участвовать. Конечно, мы не можем сделать это самостоятельно. Нам нужны другие партнеры. Но мы готовы, и я горжусь тем, что мы являемся крупнейшими сторонниками Украины в пересчете трат на помощь ей на душу населения", - отметил он.

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