В Мингячевире и Загатале назначены новые прокуроры.
Как сообщает Report, генеральный прокурор Камран Алиев подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, главный советник юстиции (полковник) Пярвин Гулиев назначен новым прокурором города Мингячевира. Ранее он работал начальником отдела надзора за органами внутренних дел в прокуратуре города Баку.
Другим приказом генерального прокурора бывший прокурор Мингячевира, главный советник юстиции (полковник) Габиль Сафаров назначен прокурором Загаталы.