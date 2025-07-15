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"Азерэнержи" увеличил производство электроэнергии более чем на 3%

"Азерэнержи" увеличил производство электроэнергии более чем на 3% "Азерэнержи" увеличил производство электроэнергии более чем на 3%
Энергетика
15 июля 2025 г. 14:02
Азерэнержи увеличил производство электроэнергии более чем на 3%

В январе-июне этого года "Азерэнержи" произвело 12 млрд 323,2 млн кВт/час электроэнергии, что на 404,3 млн кВт/час или 3,4% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Министерства энергетики по показателям электроэнергии за 6 месяцев.

10 млрд 441,4 млн кВт/час произведенной "Азерэнержи" электроэнергии было выработано на Тепловых электростанциях (ТЭС), 1 млрд 851,1 млн кВт/час на Гидроэлектростанциях (ГЭС) и 30,7 млн кВт/час на Солнечных электростанциях.

Это соответственно на 10,7 млн кВт/час (0,1%) меньше, на 384,3 млн кВт/час (26,2%) и на 0,2 млн кВт/час (0,7%) больше по сравнению с январем-июнем 2024 года.

За отчетный период на ветровых электростанциях "Азеришыг" было произведено 14,6 млн кВт/час (- 33,3%), а на независимых электростанциях - 1 млрд 511,5 млн кВт/час (+8,5%) электроэнергии.

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Версия на азербайджанском языке “AzərEnerji” elektrik enerjisi istehsalını 3 %-dən çox artırıb

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