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Украина и США создадут СП по производству химических веществ для военных нужд

Украина и США создадут СП по производству химических веществ для военных нужд Украина и США создадут совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд.
В регионе
15 июля 2025 г. 13:35
Украина и США создадут СП по производству химических веществ для военных нужд

Украина и США создадут совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на оборонный концерн "Укроборонпром".

"Предприятие будет расположено в США и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ об этом был подписан на полях международной конференции по вопросам восстановления Украины 11 июля в Риме с американской компанией D&M Holding Company.

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