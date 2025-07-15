Украина и США создадут СП по производству химических веществ для военных нужд

Украина и США создадут совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на оборонный концерн "Укроборонпром".
"Предприятие будет расположено в США и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ об этом был подписан на полях международной конференции по вопросам восстановления Украины 11 июля в Риме с американской компанией D&M Holding Company.