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Генконсул: Турция решительно продолжает борьбу с FETÖ

Генконсул: Турция решительно продолжает борьбу с FETÖ Генконсул: Турция решительно продолжает борьбу с FETÖ
Внешняя политика
15 июля 2025 г. 13:45
Генконсул: Турция решительно продолжает борьбу с FETÖ

Турецкое государство решительно продолжает борьбу с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам заявил генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая по случаю девятой годовщины попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

Он отметил, что до сегодняшнего дня пройден большой путь, раскрыты международные связи организации и связанные с ней частные компании.

"В этой борьбе нас поддержали дружественные страны. Особенно благодарим Азербайджан. С самого начала попытки переворота братский Азербайджан был рядом с турецким народом. В рамках исторического братства была продемонстрирована прекрасная солидарность", - отметил Кая.

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Версия на азербайджанском языке Baş konsul: Türkiyə FETÖ ilə mübarizəni qətiyyətlə davam etdirir

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