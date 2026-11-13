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    Токаев назвал задержание глав "Самрук-Қазына" и КТЖ сигналом о масштабной коррупции в госкомпаниях

    В регионе
    • 13 ноября, 2026
    • 14:06
    Токаев назвал задержание глав Самрук-Қазына и КТЖ сигналом о масштабной коррупции в госкомпаниях

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал задержание руководителей АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) Елжаса Отыншиева серьезным сигналом о наличии масштабной коррупции в государственных компаниях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, об этом он заявил в ходе оперативного совещания Совета безопасности.

    "Вчера медиа Казахстана передали сообщение о задержании руководителей фонда "Самрук-Қазына" и компании "Қазақстан темір жолы". Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции", - сказал он.

    Токаев подчеркнул, что по закону следственные вопросы нельзя анонсировать или раскрывать, тем более что расследование только началось.

    Он также отметил, что это первое крупное дело о коррупции в государственных компаниях единой системы после обнародования концепции "Закон и Порядок" и включения ее в Конституцию в качестве одного из принципов государственного управления и общественной жизни.

    Токаев напомнил, что новая Конституция была принята на всенародном референдуме 15 марта и вступила в силу 1 июля.

    "Нарушать Конституцию и даже насмехаться над этим, можно сказать, священным документом, никому не позволено", - подчеркнул глава государства.

    Напомним, что 11 ноября сотрудники Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана задержали председателя правления фонда "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и главу национальной железнодорожной компании "Қазақстан темір жолы" Елжаса Отыншиева. По данным КНБ, они и другие задержанные подозреваются в коррупции. При этом конкретные обстоятельства предполагаемого преступления, в том числе возможная схема и роль каждого из фигурантов, официально не раскрываются.

    Касым-Жомарт Токаев Нурлан Жакупов Елжас Отыншиев Коррупционные преступления Казахстан
    Tokayev "Samruk-Kazına" və "Qazaxıstan Dəmir Yolları" rəhbərlərinin saxlanılmasını korrupsiya göstəricisi adlandırıb
    Tokayev: Arrests at Samruk-Kazyna, KTZ signal widespread corruption in state-owned companies
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