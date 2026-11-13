Токаев назвал задержание глав "Самрук-Қазына" и КТЖ сигналом о масштабной коррупции в госкомпаниях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал задержание руководителей АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) Елжаса Отыншиева серьезным сигналом о наличии масштабной коррупции в государственных компаниях.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, об этом он заявил в ходе оперативного совещания Совета безопасности.

"Вчера медиа Казахстана передали сообщение о задержании руководителей фонда "Самрук-Қазына" и компании "Қазақстан темір жолы". Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что по закону следственные вопросы нельзя анонсировать или раскрывать, тем более что расследование только началось.

Он также отметил, что это первое крупное дело о коррупции в государственных компаниях единой системы после обнародования концепции "Закон и Порядок" и включения ее в Конституцию в качестве одного из принципов государственного управления и общественной жизни.

Токаев напомнил, что новая Конституция была принята на всенародном референдуме 15 марта и вступила в силу 1 июля.

"Нарушать Конституцию и даже насмехаться над этим, можно сказать, священным документом, никому не позволено", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что 11 ноября сотрудники Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана задержали председателя правления фонда "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и главу национальной железнодорожной компании "Қазақстан темір жолы" Елжаса Отыншиева. По данным КНБ, они и другие задержанные подозреваются в коррупции. При этом конкретные обстоятельства предполагаемого преступления, в том числе возможная схема и роль каждого из фигурантов, официально не раскрываются.