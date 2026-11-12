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    В Казахстане задержаны главы "Самрук-Қазына" и КТЖ по подозрению в коррупции

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 11:09
    В Казахстане задержаны главы Самрук-Қазына и КТЖ по подозрению в коррупции

    В Казахстане задержаны председатель правления фонда "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов и глава национальной железнодорожной компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) Елжас Отыншиев.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Комитет национальной безопасности (КНБ) республики, задержание провели 11 ноября сотрудники Службы по противодействию коррупции КНБ.

    Помимо руководителей двух организаций, задержаны и другие лица, подозреваемые в коррупции.

    По информации ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

    В КНБ отметили, что дополнительные сведения о ходе досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

    В ведомстве подчеркнули, что работа по противодействию коррупции продолжается в рамках исполнения поручений главы государства и соблюдения принципа "Закон и порядок".

    Конкретные обстоятельства предполагаемого коррупционного преступления и другие подробности дела пока не раскрываются.

    Нурлан Жакупов Елжас Отыншиев Коррупционные преступления Казахстан
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    Qazaxıstanda "Samruk-Kazına" və "Qazaxıstan Dəmir Yolları"nın rəhbərləri saxlanılıb
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    Heads of Samruk-Kazyna and Kazakhstan Temir Zholy detained on corruption suspicions
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