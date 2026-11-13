Tokayev "Samruk-Kazına" və "Qazaxıstan Dəmir Yolları" rəhbərlərinin saxlanılmasını korrupsiya göstəricisi adlandırıb
- 13 noyabr, 2026
- 14:24
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Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev "Samruk-Kazına" SC-nin rəhbəri Nurlan Jakupovun və "Qazaxıstan Dəmir Yolları" SC-nin rəhbəri Eljas Otınşiyevin saxlanılmasını dövlət şirkətlərində genişmiqyaslı korrupsiyanın mövcudluğuna dair ciddi siqnal adlandırıb.
"Report" Akordaya istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının operativ müşavirəsi zamanı bildirib.
"Dünən Qazaxıstan mediası "Samruk-Kazına" fondunun və "Qazaxıstan Dəmir Yolları" şirkətinin rəhbərlərinin saxlanılması barədə məlumat yayıb. Bu, dövlət şirkətlərində genişmiqyaslı korrupsiyanın mövcudluğuna dair son dərəcə ciddi bir siqnaldır", - o deyib.
Tokayev vurğulayıb ki, qanuna əsasən istintaq məsələlərini əvvəlcədən elan etmək və ya açıqlamaq olmaz, xüsusən də istintaqın yeni başladığı bir vaxtda.
O həmçinin qeyd edib ki, bu, "Qanun və Qayda" konsepsiyasının elan edilməsindən və onun dövlət idarəçiliyinin və ictimai həyatın prinsiplərindən biri kimi Konstitusiyaya daxil edilməsindən sonra vahid sistemin dövlət şirkətlərində ilk böyük korrupsiya işidir.
Tokayev xatırladıb ki, yeni Konstitusiya martın 15-də ümumxalq referendumunda qəbul edilib və iyulun 1-də qüvvəyə minib.
"Konstitusiyanı pozmağa, hətta bu müqəddəs sənədi ələ salmağa heç kəsin ixtiyarı yoxdur", - dövlət başçısı vurğulayıb.
Xatırladaq ki, noyabrın 11-də Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Xidmətinin əməkdaşları "Samruk-Kazına" fondunun idarə heyətinin sədri Nurlan Jakupovu və "Qazaxıstan Dəmir Yolları" milli dəmir yolu şirkətinin rəhbəri Eljas Otınşiyevi saxlayıblar. Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin məlumatına görə, onlar və digər saxlanılan şəxslər korrupsiyada şübhəli bilinirlər. Bununla belə, ehtimal olunan cinayətin konkret halları, o cümlədən mümkün sxem və fiqurantların hər birinin rolu rəsmi olaraq açıqlanmır.