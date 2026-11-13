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    Замминистра: Субсидии крупным овцеводческим хозяйствам предназначены для улучшения пастбищ

    АПК
    • 13 ноября, 2026
    • 14:19
    Замминистра: Субсидии крупным овцеводческим хозяйствам предназначены для улучшения пастбищ

    В Азербайджане субсидии, рассчитываемые на каждую овцу и предназначенные для граждан, арендовавших 100 га пастбищ и имеющих 500 голов овец, направлены на улучшение состояния этих земель.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на совместном заседании профильных комитетов Милли Меджлиса по законопроекту о госбюджете на 2027 год.

    По ее словам, министерство поддерживает экстенсивную модель ведения овцеводства, при которой первостепенное значение приобретает улучшение пастбищ.

    "Проведенные исследования показывают, что с годами вследствие изменения климата кормовые ресурсы наших пастбищ сократились", - отметила замминистра.

    Гадимова подчеркнула, что владельцы хозяйств, которые будут проводить работы по улучшению пастбищ, должны наряду с выделяемой субсидией вкладывать и собственные средства.

    "Логично возложить такое обязательство скорее на крупные хозяйства, чем на небольшие. Именно поэтому субсидии предоставляются гражданам, арендовавшим более 100 га земли и имеющим 500 голов овец", - пояснила она.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Ильхама Гадимова Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    İlhamə Qədimova: "Qoyunçuluğa subsidiya örüş sahələrində vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçündür"
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