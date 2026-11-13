İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    İlhamə Qədimova: "Qoyunçuluğa subsidiya örüş sahələrində vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçündür"

    ASK
    • 13 noyabr, 2026
    • 14:07
    İlhamə Qədimova: Qoyunçuluğa subsidiya örüş sahələrində vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçündür

    Azərbaycanda 100 hektar örüş sahəsini icarəyə götürmüş, 500 baş qoyunu olan vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan, hər heyvana görə hesablanan subsidiya həmin örüş sahələrinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlhamə Qədimova Milli Məclisin Aqrar siyasət, Ailə, qadın və uşaq məsələləri, Elm və təhsil komitələrinin birgə iclasında "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, nazirlik qoyunçuluqda ekstensiv təsərrüfatçılığı dəstəkləyir: "Bu da örüş sahələrinin yaxşılaşdırılmasının prioritet əhəmiyyətini ortaya qoyur. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, illər keçdikcə iqlim dəyişiklikləri nəticəsində örüş sahələrimizin yem ehtiyatları azalıb".

    Nazir müavini əlavə edib ki, örüş sahələrinin yaxşılaşdırılmasını həyata keçirəcək təsərrüfat sahibinin ayrılan subsidiya ilə yanaşı, özünün də investisiya yatırması zəruridir: "Bu öhdəliyin kiçik təsərrüfatlardan daha çox iri təsərrüfatların üzərinə qoyulması məntiqli görünür. Məhz bu səbəbdən 100 hektardan artıq torpaq sahəsini icarəyə götürmüş, 500 baş qoyunu olan vətəndaşlarımıza subsidiya verilir".

    İlhamə Qədimova
    Замминистра: Субсидии крупным овцеводческим хозяйствам предназначены для улучшения пастбищ
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:18
    Andrey Babiş: "Çexiya Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır"
    Biznes
    15:09
    İran HDQ Hörmüz boğazında ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduqlarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    15:08
    Antalyada "COP31 Türkiyə Platforması" təqdim edilib
    Region
    15:07
    Azərbaycan komandası Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarını altı medalla başa vurub
    Fərdi
    14:58
    Foto
    Video
    Meyvə şirəsi və enerji içkisi yükündə xüsusilə külli miqdarda metamfetamin aşkarlanıb
    Biznes
    14:56
    Məktəblərdə noyabrın 16-dan beşgünlük payız tətili başlayacaq
    Elm və təhsil
    14:55
    Ermənistan 2029-cu ildə COP34-ə ev sahibliyi etmək istəyir
    Region
    14:54
    Maliyyə Nazirliyi 9 ayda 114 hüquqi aktın layihəsini hazırlayıb
    Maliyyə
    14:53
    Foto
    Qatarla sərnişindaşıma üçün yeni marşrutların açılması müzakirə olunub
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti