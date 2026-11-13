Премьер Болгарии заявил о поддержке декларации по Украине с оговоркой

Болгария поддержала декларацию по Украине, но с оговоркой относительно формулировок ее преамбулы с учетом начавшихся переговоров о мирном урегулировании войны с Россией.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил перед началом неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Дублине.

Отвечая на вопросы журналистов, глава правительства пояснил, что София считает необходимым отразить в общих европейских документах динамику дипломатических процессов, в частности переговоров по Украине, которые, по его словам, сейчас проходят на высоком дипломатическом уровне.

"Мы поддержали эту декларацию с оговорками только в отношении преамбулы. В остальном мы поддерживаем ее полностью", - подчеркнул премьер.

В качестве примера он привел первоначальную формулировку о важности переговоров в Абу-Даби и необходимости их поддержки, которая впоследствии была исключена из документа.

По словам премьера, Болгария настаивала на сохранении этого положения, чтобы не сужать пространство для диалога и не исключать возможные пути мирного урегулирования.

На на 9-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине 12 ноября по инициативе Франции была представлена "Декларация о ключевых принципах европейской безопасности" (Declaration on Key Principles of European Security). Ее поддержали 39 из 47 участников ЕПС. Болгария оказалась единственной страной ЕС, не присоединившейся к декларации.