Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Каллас: Обсуждения архитектуры безопасности Европы возможны после прекращения огня в Украине

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 14:17
    Каллас: Обсуждения архитектуры безопасности Европы возможны после прекращения огня в Украине

    Европейский союз должен настаивать на достижении прекращения огня в Украине в качестве первого шага к мирному урегулированию, не отвлекаясь на обсуждение требований России относительно европейской архитектуры безопасности.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС в Дублине.

    "Самое важное - придерживаться договоренности: сначала прекращение огня, затем мирное соглашение и только после этого любые другие обсуждения о том, что будет дальше",- сказала Каллас.

    По ее словам, дискуссии о европейской архитектуре безопасности на данном этапе могут отвлечь внимание от главной задачи - прекращения огня.

    "Если мы начнем обсуждать то, чего Россия требует в отношении архитектуры безопасности, мы попадем в ловушку", - подчеркнула она.

    Каллас также заявила, что ЕС должен выработать собственные максимальные требования для переговоров, поскольку Россия выдвигает максималистские условия.

    "Если одна сторона начинает с максимальных требований, а другая ничего не просит, можно догадаться, чем закончатся такие переговоры", - отметила глава европейской дипломатии.

    Она добавила, что подготовила соответствующие предложения совместно с министрами иностранных дел стран ЕС.

    Каллас также подчеркнула, что европейцы должны не просто участвовать в переговорах по Украине, но и реально влиять на их результаты. В этой связи она указала на необходимость единства государств ЕС, отметив, что любые разногласия внутри союза играют на руку другой стороне.

    Отдельно глава дипломатии ЕС заявила, что применение искусственного интеллекта в военных целях, в частности оснащение беспилотников системами ИИ для обнаружения целей, также станет темой обсуждения на сегодняшнем саммите. По ее словам, подобные технологии уже применяются на поле боя в Украине, и их использование должно соответствовать международному гуманитарному праву, предусматривающему защиту гражданского населения.

    Кая Каллас Еврокомиссия Европейский союз (ЕС) Российско-украинский конфликт
    Kallas: Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirələr Ukraynada atəşkəsdən sonra mümkündür
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