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    В казахстанском Актобе в кафе произошел взрыв, два человека пострадали

    В регионе
    • 13 ноября, 2026
    • 14:12
    В казахстанском Актобе в кафе произошел взрыв, два человека пострадали

    В городе Актобе (Казахстан) в кафе на первом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает 24KZ.

    Пострадавших госпитализировали в городскую многопрофильную больницу - 19-летний молодой человек находится в реанимации, 36-летняя женщина в отделении "политравмы". Медики оценивают их состояние как стабильное.

    Отмечается, что хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня утром. В результате обрушилась пристройка к кафе, возник пожар, были повреждены окна жилого дома. На месте работали 45 сотрудников департамента по ЧС и 10 единиц техники.

    Глава управления по ЧС Данарбек Имангазин сообщил, что в рамках досудебного производства будут назначены ряд экспертиз, также будут проводиться расследования.

    "Газового баллона не было, это природный газ, в квартире как используем природный газ, скорее всего скопление возможно было, сейчас уточняется", - отметил он.

    В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье УК Казахстана "Нарушение требований пожарной безопасности".

    Взрывное устройство Казахстан
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