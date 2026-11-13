В казахстанском Актобе в кафе произошел взрыв, два человека пострадали

В городе Актобе (Казахстан) в кафе на первом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека.

Как передает Report, об этом сообщает 24KZ.

Пострадавших госпитализировали в городскую многопрофильную больницу - 19-летний молодой человек находится в реанимации, 36-летняя женщина в отделении "политравмы". Медики оценивают их состояние как стабильное.

Отмечается, что хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня утром. В результате обрушилась пристройка к кафе, возник пожар, были повреждены окна жилого дома. На месте работали 45 сотрудников департамента по ЧС и 10 единиц техники.

Глава управления по ЧС Данарбек Имангазин сообщил, что в рамках досудебного производства будут назначены ряд экспертиз, также будут проводиться расследования.

"Газового баллона не было, это природный газ, в квартире как используем природный газ, скорее всего скопление возможно было, сейчас уточняется", - отметил он.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье УК Казахстана "Нарушение требований пожарной безопасности".