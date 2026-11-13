Депутат указала на необходимость контроля за расходованием средств на издание учебников

Расходование бюджетных средств, выделенных на подготовку и издание учебников, должно сопровождаться подробной и прозрачной отчетностью.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Эльнара Акимова на совместном заседании комитетов по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, по науке и образованию в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2027 год".

По ее словам, необходимо создание экспертной комиссии по данному вопросу.

"Должно быть обеспечено реальное влияние общественности, известных ученых, специалистов, интеллигенции на процесс оценки учебников, чтобы усилить контроль над качеством содержания. Наша задача заключается не просто в утверждении бюджета в цифрах, а в организации контроля за тем, куда и как расходуются государственные средства, и в особенности за тем, как они служат качеству образования детей и национальному успеху", - сказала она.