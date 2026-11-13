Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Депутат указала на необходимость контроля за расходованием средств на издание учебников

    Наука и образование
    • 13 ноября, 2026
    • 13:46
    Депутат указала на необходимость контроля за расходованием средств на издание учебников

    Расходование бюджетных средств, выделенных на подготовку и издание учебников, должно сопровождаться подробной и прозрачной отчетностью.

    Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Эльнара Акимова на совместном заседании комитетов по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, по науке и образованию в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2027 год".

    По ее словам, необходимо создание экспертной комиссии по данному вопросу.

    "Должно быть обеспечено реальное влияние общественности, известных ученых, специалистов, интеллигенции на процесс оценки учебников, чтобы усилить контроль над качеством содержания. Наша задача заключается не просто в утверждении бюджета в цифрах, а в организации контроля за тем, куда и как расходуются государственные средства, и в особенности за тем, как они служат качеству образования детей и национальному успеху", - сказала она.

    Эльнара Акимова Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Государственный бюджет Азербайджана
    Deputat: Dərsliklərin nəşrinə ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı hesabatlar təqdim edilməlidir
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    15:28
    В Анталье представлена Платформа COP31 Türkiye
    В регионе
    15:15
    Верховный суд Норвегии признал недействительными разрешения на разработку трех нефтяных месторождений
    Другие страны
    15:13
    Дэн Спаркс: BP увеличит число буровых установок на блоке месторождений АЧГ до 8
    Энергетика
    15:13
    Бабиш: Азербайджан проявил интерес к созданию грузового хаба в аэропорту Остравы
    Бизнес
    15:09
    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° - Предупреждение
    Экология
    15:07
    В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 мес. реализовано 383 проекта
    Финансы
    15:06
    Пакистан предложил расширить взаимодействие с Азербайджаном по вопросам экологии
    Внешняя политика
    15:03
    Минфин за 9 месяцев завершил контрольные мероприятия в 84 организациях
    Финансы
    15:00
    В госбюджет Азербайджана переплатили почти 3 млрд манатов налогов
    Финансы
    Лента новостей