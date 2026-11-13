Места памяти Западного Азербайджана: Охчи-оглы - село, чья история живет в памяти изгнанных жителей

В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории села Охчи-оглы (Вохчи), опустевшего в результате изгнания азербайджанцев из нынешней Армении в конце 1980-х годов.

Как сообщает Report, азербайджанское село в Армении, в котором азербайджанцы проживали до конца 1980-х годов, в период царской России называлось Охчи-оглы, а в советский период - Охчогли.

По меньшей мере на протяжении 105 лет село носило название Охчи-оглы. В апреле 1991 года, в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Вохчи.

С 1995 года село входит в состав Ширакской области Республики Армения. Во времена царской России территория села входила в состав Карсского санджака. Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1915 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев. В отдельных источниках они обозначены как карапапахи (этнографическая группа азербайджанцев).

В 1903 году в селе проживало 756 человек, все – карапапахи.

О том, что жители Охчи-оглы подверглись этническим чисткам, свидетельствует резкое сокращение численности тюркских жителей в селе. Это видно при сравнении данных за предыдущие годы с результатами переписи населения Советской Армении 1922 года. В 1922 году в селе проживало 454 человека, из них 453 – азербайджанцы. В советский период село находилось в составе Агбабинского района, который впоследствии был переименован в Амасийский. В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР. В 1959 году в селе проживало 1087 человек, преимущественно азербайджанцы. В 1970 году в селе проживало 1412, в 1979 году - 1504, а в 1989 году - 110 человек.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР. После изгнания азербайджанцев, село было заселено армянами.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась.