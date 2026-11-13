Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Транспортные и складские услуги в Азербайджане за 10 мес. превысили 14 млрд манатов

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2026
    • 13:21
    Транспортные и складские услуги в Азербайджане за 10 мес. превысили 14 млрд манатов

    В январе-октябре текущего года объем услуг в сфере транспорта и складского хозяйства Азербайджана составил 14 млрд 288,8 млн манатов, увеличившись в реальном выражении на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в общем объеме услуг 8 млрд 546,7 млн манатов, или 59,8%, пришлось на грузоперевозки, 3 млрд 860 млн манатов, или 27%, - на пассажирские перевозки, 1 млрд 882,1 млн манатов, или 13,2%, - на складское хозяйство и почтовые услуги.

    За отчетный период перевезено 205,1 млн тонн грузов, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Автомобильным транспортом доставлено 63,5% грузов, трубопроводным - 25%, железнодорожным - 7,6%, морским - 3,7%, воздушным - 0,2%.

    Количество перевезенных пассажиров достигло 1 млрд 861,9 млн, увеличившись на 9,9%. На автомобильный транспорт пришлось 90% перевозок, на метрополитен - 9,3%, остальная часть - на другие виды транспорта.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Грузоперевозки через Азербайджан
    Azərbaycan 10 ayda nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 14 milyard manatdan çox gəlir əldə edib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:46
    Депутат указала на необходимость контроля за расходованием средств на издание учебников
    Наука и образование
    13:45
    В ФРГ задержаны двое подозреваемых в организации серийных ограблений ювелирных магазинов
    Другие страны
    13:44
    Наезды на пешеходов составляют 41% всех ДТП в Азербайджане
    Происшествия
    13:40
    В Азербайджане предложили ввести "паспорт финансовых обязательств" на крупные инвестпроекты
    Внутренняя политика
    13:21
    Транспортные и складские услуги в Азербайджане за 10 мес. превысили 14 млрд манатов
    Инфраструктура
    13:18
    МАГАТЭ не знает местонахождение более 400 кг обогащенного урана в Иране
    Другие страны
    13:17
    Фото
    Видео
    Места памяти Западного Азербайджана: Охчи-оглы - село, чья история живет в памяти изгнанных жителей
    Внутренняя политика
    13:17
    МЭА прогнозирует снижение предложения нефти в мире в 2026г на 4,7 млн б/с
    Энергетика
    13:12
    Медиа призвали проверять соответствие фотографий содержанию новостей
    Медиа
    Лента новостей