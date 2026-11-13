Транспортные и складские услуги в Азербайджане за 10 мес. превысили 14 млрд манатов

В январе-октябре текущего года объем услуг в сфере транспорта и складского хозяйства Азербайджана составил 14 млрд 288,8 млн манатов, увеличившись в реальном выражении на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в общем объеме услуг 8 млрд 546,7 млн манатов, или 59,8%, пришлось на грузоперевозки, 3 млрд 860 млн манатов, или 27%, - на пассажирские перевозки, 1 млрд 882,1 млн манатов, или 13,2%, - на складское хозяйство и почтовые услуги.

За отчетный период перевезено 205,1 млн тонн грузов, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Автомобильным транспортом доставлено 63,5% грузов, трубопроводным - 25%, железнодорожным - 7,6%, морским - 3,7%, воздушным - 0,2%.

Количество перевезенных пассажиров достигло 1 млрд 861,9 млн, увеличившись на 9,9%. На автомобильный транспорт пришлось 90% перевозок, на метрополитен - 9,3%, остальная часть - на другие виды транспорта.