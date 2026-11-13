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    Azərbaycan 10 ayda nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 14 milyard manatdan çox gəlir əldə edib

    İnfrastruktur
    • 13 noyabr, 2026
    • 13:12
    Azərbaycan 10 ayda nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 14 milyard manatdan çox gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahəsində 14 milyard 288,8 milyon manat məbləğində və ya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 10,2 % çox xidmət göstərilib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, xidmətlərin 8 milyard 546,7 milyon manatı (59,8 %-i) yük daşınması, 3 milyard 860 milyon manatı (27 %-i) sərnişin daşınması, 1 milyard 882,1 milyon manatı (13,2 %-i) isə anbar təsərrüfatı və poçt xidmətlərinin payına düşüb.

    Nəqliyyat sektorunda 205,1 milyon ton və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,4 % çox yük daşınıb. Yüklərin 63,5 %-i avtomobil, 25 %-i boru kəməri, 7,6 %-i dəmir yolu, 3,7 %-i dəniz, 0,2 %-i hava nəqliyyatı ilə daşınıb.

    Hesabat dövründə 1 milyard 861,9 milyon və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,9 % çox sərnişin daşınıb. Sərnişinlərin 90 %-i avtomobil nəqliyyatı, 9,3 %-i metro, qalan hissəsi isə digər nəqliyyat növləri ilə daşınıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı
    Транспортные и складские услуги в Азербайджане за 10 мес. превысили 14 млрд манатов
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