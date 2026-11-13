МЭА прогнозирует снижение предложения нефти в мире в 2026г на 4,7 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по предложению нефти в мире в 2026 году на 920 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, это следует из отчета организации.

Таким образом, этот показатель снизится на 4,7 млн б/с - до 101,6 млн б/с.

При этом в следующем году показатель может вырасти на 6,5 млн б/с, до 108,1 млн б/с.

По оценке МЭА, мировые поставки нефти выросли на 2,3 млн б/с в октябре, до 105,4 млн б/с, продолжив восстановление, поскольку поставки из стран Персидского залива компенсировали выпавшие объемы в других регионах.

Мировые поставки нефти в первом квартале 2026 года составили 103,3 млн б/с, во втором квартале - 96,4 млн б/с, в третьем квартале - 101,5 млн б/c, а в четвертом квартале вырастут до 105 млн б/с.