В ММ считают нецелесообразным предложение о налогообложении сектора АПК с 2027г

Налогообложение 10% доходов фермеров в Азербайджане со следующего года может создать для них трудности на фоне подорожания удобрений, технических услуг и топлива.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Тахир Рзаев на совместном заседании парламентских комитетов при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете на 2027 год".

Отметим, что в проекте изменений в Налоговый кодекс, который в настоящее время обсуждается в парламенте в рамках бюджетного пакета на следующий год, предлагается с 2027 года изменить порядок налогообложения доходов предприятий аграрного сектора. В частности, предлагается от уплаты налога на доходы и прибыль освобождать 90% доходов субъектов аграрного сектора (в настоящее время 100% доходов освобождено от уплаты налога). Таким образом, с 1 января 2027 года и по 31 декабря 2031 года 10% доходов хозяйствующих субъектов в секторе планируется привлекать к налогообложению. Рзаев предложил отложить введение этой меры и считает целесообразным сохранить действующую систему налоговых льгот для аграрного сектора.