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    МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть на 2,7 баррелей в сутки в 2026 году

    Энергетика
    • 13 ноября, 2026
    • 13:08
    МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть на 2,7 баррелей в сутки в 2026 году

    Мировой спрос на нефть в 2026 году снизится на 2,7 млн баррелей в сутки (б/c).

    Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

    Агентство ухудшило прогноз по спросу на почти на 100 тыс. б/с по сравнению с октябрьскими ожиданиями - тогда МЭА прогнозировало снижение на 2,6 млн б/ с.

    Падение мирового спроса на нефть в четвертом квартале текущего года замедлится до 2,7 млн б/с, в то время как во втором и третьем кварталах оно достигало 4,4 млн б/с, что отражает частичную нормализацию поставок.

    Мировой спрос на нефть Международное энергетическое агентство (МЭА)
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