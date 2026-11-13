В Румынии на химкомплексе произошла утечка хлора, эвакуированы 260 человек
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 12:59
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В румынском городе Рымнику-Валче произошла утечка хлора из компрессора на химической платформе Chimcomplex, три пострадавших доставлены в больницу.
Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.
Также пришлось эвакуировать с территории предприятия 260 человек.
Власти выпустили два предупреждения RO-Alert для населения в потенциально пострадавшей зоне в радиусе пяти километров. Гражданам рекомендуется следовать рекомендациям властей и оставаться в закрытых помещениях.
Rumıniyada kimya kompleksində xlor sızması baş verib, 260 nəfər təxliyə edilib
Chlorine leak at Romanian chemical plant prompts evacuation of 260 people
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