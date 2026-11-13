В Румынии на химкомплексе произошла утечка хлора, эвакуированы 260 человек

В румынском городе Рымнику-Валче произошла утечка хлора из компрессора на химической платформе Chimcomplex, три пострадавших доставлены в больницу.

Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.

Также пришлось эвакуировать с территории предприятия 260 человек.

Власти выпустили два предупреждения RO-Alert для населения в потенциально пострадавшей зоне в радиусе пяти километров. Гражданам рекомендуется следовать рекомендациям властей и оставаться в закрытых помещениях.