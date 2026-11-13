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    В Румынии на химкомплексе произошла утечка хлора, эвакуированы 260 человек

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 12:59
    В Румынии на химкомплексе произошла утечка хлора, эвакуированы 260 человек

    В румынском городе Рымнику-Валче произошла утечка хлора из компрессора на химической платформе Chimcomplex, три пострадавших доставлены в больницу.

    Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.

    Также пришлось эвакуировать с территории предприятия 260 человек.

    Власти выпустили два предупреждения RO-Alert для населения в потенциально пострадавшей зоне в радиусе пяти километров. Гражданам рекомендуется следовать рекомендациям властей и оставаться в закрытых помещениях.

    Утечка Химическое предприятие Румыния
    Rumıniyada kimya kompleksində xlor sızması baş verib, 260 nəfər təxliyə edilib
    Chlorine leak at Romanian chemical plant prompts evacuation of 260 people
    44 filmi
    44 filmi

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