Rumıniyada kimya kompleksində xlor sızması baş verib, 260 nəfər təxliyə edilib
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2026
- 13:15
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Rumıniyanın Rımniku-Vılça şəhərindəki "Chimcomplex" kimya platformasında kompressordan xlor sızması baş verib, 3 zərərçəkmiş xəstəxanaya çatdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya mediası məlumat yayıb.
Həmçinin müəssisənin ərazisindən 260 nəfər təxliyə edilib.
Səlahiyyətli orqanlar beş kilometr radiusda potensial təhlükəli zonanın əhalisi üçün iki "RO-Alert" xəbərdarlığı göndərib. Vətəndaşlara rəsmilərin tövsiyələrinə əməl etmək və qapalı məkanlarda qalmaq tövsiyə olunur.
В Румынии на химкомплексе произошла утечка хлора, эвакуированы 260 человек
Chlorine leak at Romanian chemical plant prompts evacuation of 260 people
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