Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Баку примет заседание Международного форума суверенных фондов в 2028г

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 13:09
    Баку примет заседание Международного форума суверенных фондов в 2028г

    Ежегодное заседание Международного форума суверенных фондов (МФСФ) в 2028 году пройдет в Баку при содействии Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, соответствующее решение принято по итогам голосования на 18-м ежегодном заседании МФСФ, состоявшемся 11–13 ноября в Афинах (Греция). Делегацию Азербайджана возглавил исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов.

    Мероприятие было организовано при содействии Фонда развития Греции (Hellenic Growth Fund) и посвящено теме "Суверенный капитал в условиях геополитических противоречий". Участники обсудили влияние геополитической неопределенности и технологического развития на деятельность суверенных фондов.

    В первый день представители ГНФАР приняли участие в заседании правления МФСФ, где рассмотрели рабочую программу Форума на предстоящий год, вопросы членства и управления.

    Исрафил Мамедов выступил на панельной сессии, посвященной геополитическим вызовам. Он рассказал о балансе между трансфертами в государственный бюджет и сохранением национального богатства для будущих поколений, а также об инвестиционной стратегии Фонда в условиях глобальной неопределенности. Среди ключевых факторов финансовой устойчивости он выделил диверсификацию портфеля, четкое определение инвестиционных целей и стратегические партнерства. Кроме того, Мамедов отметил необходимость учитывать долгосрочные риски при оценке инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

    ГНФАР является одним из учредителей МФСФ. Заседание в Баку совпадет с 20-й годовщиной принятия Принципов Сантьяго и будет способствовать развитию сотрудничества и обмену опытом между суверенными фондами.

    В рамках визита в Афины делегация ГНФАР также провела встречи с председателем правления Китайской инвестиционной корпорации (CIC) Чжан Цинсуном, исполнительным директором Индонезийского инвестиционного органа (INA) Оки Рамадхана, первым заместителем управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Дэном Кацем и генеральным директором Фонда развития Греции Яннисом Папакристу.

    МФСФ создан в 2009 году для развития сотрудничества между суверенными фондами, обмена опытом и продвижения передовых практик управления и инвестирования. Основу его деятельности составляют 24 добровольно принятых Принципа Сантьяго, направленных на обеспечение прозрачности, подотчетности, эффективного управления и пруденциального подхода к инвестиционной деятельности.

    Баку примет заседание Международного форума суверенных фондов в 2028г
    Баку примет заседание Международного форума суверенных фондов в 2028г
    Баку примет заседание Международного форума суверенных фондов в 2028г
    Баку примет заседание Международного форума суверенных фондов в 2028г

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Международный валютный фонд (МВФ) Суверенные фонды
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    Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun 20-ci İllik iclası Bakıda keçiriləcək
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    Baku to host International Forum of Sovereign Wealth Funds meeting in 2028
    44 filmi
    44 filmi

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