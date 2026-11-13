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    Завтра в Азербайджане ожидается 22° тепла

    Экология
    • 13 ноября, 2026
    • 12:54
    Завтра в Азербайджане ожидается 22° тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет преобладать юго-западный ветер.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность - 60-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах местами будет туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 8-13° тепла.

    Погода в Азербайджане Национальная служба гидрометеорологии
    Şənbə günü Azərbaycanda 22 dərəcə isti olacaq
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