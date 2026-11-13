Завтра в Азербайджане ожидается 22° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет преобладать юго-западный ветер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность - 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах местами будет туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 8-13° тепла.