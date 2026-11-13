Медиа призвали проверять соответствие фотографий содержанию новостей

В ряде медиаресурсов подача новостей о создании рабочих групп по управлению трансграничными реками между Азербайджаном и Арменией с фотографиями, не относящимися к предмету материала, является примером манипулятивной визуальной подачи.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию.

Отмечается, что подобная подача может сформировать у аудитории ложное представление о содержании новости, географическом месте события и сути сотрудничества между сторонами.

"Повторное распространение тех же изображений в других медиаресурсах и на платформах социальных сетей создает почву для распространения ложных представлений среди более широкой аудитории и возникновения необоснованных дискуссий вокруг темы. Совет по медиа и вещанию Азербайджана призывает субъекты медиа проверять перед публикацией источник и место съемки используемых в визуальном оформлении новостей материалов, обеспечивать соответствие визуальных материалов содержанию новости и не допускать подачи, которая может привести к введению аудитории в заблуждение", - говорится в сообщении.