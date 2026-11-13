Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Медиа призвали проверять соответствие фотографий содержанию новостей

    Медиа
    • 13 ноября, 2026
    • 13:12
    Медиа призвали проверять соответствие фотографий содержанию новостей

    В ряде медиаресурсов подача новостей о создании рабочих групп по управлению трансграничными реками между Азербайджаном и Арменией с фотографиями, не относящимися к предмету материала, является примером манипулятивной визуальной подачи.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию.

    Отмечается, что подобная подача может сформировать у аудитории ложное представление о содержании новости, географическом месте события и сути сотрудничества между сторонами.

    "Повторное распространение тех же изображений в других медиаресурсах и на платформах социальных сетей создает почву для распространения ложных представлений среди более широкой аудитории и возникновения необоснованных дискуссий вокруг темы. Совет по медиа и вещанию Азербайджана призывает субъекты медиа проверять перед публикацией источник и место съемки используемых в визуальном оформлении новостей материалов, обеспечивать соответствие визуальных материалов содержанию новости и не допускать подачи, которая может привести к введению аудитории в заблуждение", - говорится в сообщении.

    Совет по медиа и вещанию
    Media və Yayım Şurası xəbərdə vizual materiallarla bağlı media subyektlərinə çağırış edib
    Azerbaijan's Media and Broadcasting Council urges outlets to verify visuals used in news reports
    44 filmi
    44 filmi

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