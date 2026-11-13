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    Media və Yayım Şurası xəbərdə vizual materiallarla bağlı media subyektlərinə çağırış edib

    Media
    • 13 noyabr, 2026
    • 12:38
    Media və Yayım Şurası xəbərdə vizual materiallarla bağlı media subyektlərinə çağırış edib

    Bir sıra media resurslarında Azərbaycan və Ermənistan arasında transsərhəd çayların idarə olunması üzrə işçi qruplarının yaradılmasına dair xəbərlərin materialın predmetinə aid olmayan fotoşəkillərlə təqdim olunması manipulyativ vizual təqdimat nümunəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Media və Yayım Şurasının açıqlamasına qeyd edilib.

    Qeyd edilib ki, bu cür təqdimat auditoriyada xəbərin məzmunu, hadisənin coğrafi məkanı və tərəflər arasında aparılan əməkdaşlığın mahiyyəti barədə yanlış təsəvvür formalaşdıra bilər:

    "Eyni görüntülərin digər media resurslarında və sosial şəbəkə platformalarında təkrar paylaşılması isə yanlış təsəvvürlərin daha geniş auditoriyaya yayılmasına və mövzu ətrafında əsassız müzakirələrin yaranmasına zəmin yaradır. Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurası media subyektlərini xəbərlərin vizual tərtibatında istifadə olunan materialların mənbəyini və çəkildiyi yeri dərc etməzdən əvvəl yoxlamağa, vizual materialların xəbərin məzmununa uyğunluğunu təmin etməyə və auditoriyanı yanıltmağa səbəb ola biləcək təqdimatlara yol verməməyə çağırır".

    Media və Yayım Şurası
    Медиа призвали проверять соответствие фотографий содержанию новостей
    Azerbaijan's Media and Broadcasting Council urges outlets to verify visuals used in news reports
    44 filmi
    MiniBoss

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