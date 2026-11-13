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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    МАГАТЭ не знает местонахождение более 400 кг обогащенного урана в Иране

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 13:18
    МАГАТЭ не знает местонахождение более 400 кг обогащенного урана в Иране

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не располагает информацией о местонахождении более 400 кг обогащенного урана в Иране.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в техническом докладе МАГАТЭ по Ирану, опубликованном в Вене.

    "Отсутствие информации и отказ в предоставлении доступа к объектам для проверки материалов, которые потенциально могут применяться и в военных целях, являются причиной для серьезной обеспокоенности. Ситуация должна быть урегулирована в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

    При этом в агентстве подчеркнули, что удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана создали беспрецедентную ситуацию. Вместе с тем в МАГАТЭ считают крайне важным возобновить инспекции в стране как можно скорее.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Обогащение урана Исламская Республика Иран
    AEBA: İranda 400 kq-dan çox zənginləşdirilmiş uranın yeri hələ də məlum deyil
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