МАГАТЭ не знает местонахождение более 400 кг обогащенного урана в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не располагает информацией о местонахождении более 400 кг обогащенного урана в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в техническом докладе МАГАТЭ по Ирану, опубликованном в Вене.

"Отсутствие информации и отказ в предоставлении доступа к объектам для проверки материалов, которые потенциально могут применяться и в военных целях, являются причиной для серьезной обеспокоенности. Ситуация должна быть урегулирована в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

При этом в агентстве подчеркнули, что удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана создали беспрецедентную ситуацию. Вместе с тем в МАГАТЭ считают крайне важным возобновить инспекции в стране как можно скорее.