В Азербайджане предложили ввести "паспорт финансовых обязательств" на крупные инвестпроекты

В Милли Меджлисе предложили внедрить механизм "10-летнего паспорта финансовых обязательств" для крупных государственных инвестиционных проектов.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступил депутат Вюгар Искендеров на совместном заседании комитетов по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год.

Он предложил перед утверждением крупных проектов учитывать не только стоимость строительства, но и расходы на эксплуатацию и ремонт в последующие 10 лет, а также возможности экономии бюджетных средств.

Кроме того, депутат считает необходимым оценивать эффективность программ поддержки каждые три-пять лет, продолжая успешные и пересматривая те, которые не достигают поставленных целей. Сэкономленные средства, по его мнению, следует направлять на более актуальные нужды.