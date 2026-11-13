Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Азербайджане предложили ввести "паспорт финансовых обязательств" на крупные инвестпроекты

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 13:40
    В Азербайджане предложили ввести паспорт финансовых обязательств на крупные инвестпроекты

    В Милли Меджлисе предложили внедрить механизм "10-летнего паспорта финансовых обязательств" для крупных государственных инвестиционных проектов.

    Как сообщает Report, с такой инициативой выступил депутат Вюгар Искендеров на совместном заседании комитетов по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год.

    Он предложил перед утверждением крупных проектов учитывать не только стоимость строительства, но и расходы на эксплуатацию и ремонт в последующие 10 лет, а также возможности экономии бюджетных средств.

    Кроме того, депутат считает необходимым оценивать эффективность программ поддержки каждые три-пять лет, продолжая успешные и пересматривая те, которые не достигают поставленных целей. Сэкономленные средства, по его мнению, следует направлять на более актуальные нужды.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    İri investisiya layihələrinə "10 illik maliyyə öhdəliyi pasportu" mexanizminin tətbiqi təklif olunub
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