В ФРГ задержаны двое подозреваемых в организации серийных ограблений ювелирных магазинов

В Германии полиция арестовала двух подозреваемых в связи с серией краж и попыток ограблений в ювелирном магазине Гамбурга, примерно в 400 километрах от мест преступлений.

Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.

Они были задержаны в районе Дюннвальд во время проверки автомобиля и документов. В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили в багажнике автомобиля два пистолета с патронами и маски.

В полиции сообщили, что двое мужчин подозреваются в совершении трех преступлений в октябре. Так, 2 октября в Эйльбеке неизвестные въехали на машине в роллетные ворота ювелирного магазина. Однако попытка взлома не удалась, и преступники скрылись. Спустя чуть меньше часа последовала еще одна попытка; на этот раз удалось совершить ограбление ювелирного магазина в Бармбек-Норде. Несколько злоумышленников проникли в торговый зал, украли ювелирные изделия.

Кроме того, 14 октября при попытке ограбления ювелирного магазина в Харбурге машина врезалась в столб между входом и окном, и злоумышленникам не удалось проникнуть в магазин. Мужчины скрылись с места происшествия, а автомобиль позже обнаружила полиция.