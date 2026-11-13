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    В ФРГ задержаны двое подозреваемых в организации серийных ограблений ювелирных магазинов

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 13:45
    В ФРГ задержаны двое подозреваемых в организации серийных ограблений ювелирных магазинов

    В Германии полиция арестовала двух подозреваемых в связи с серией краж и попыток ограблений в ювелирном магазине Гамбурга, примерно в 400 километрах от мест преступлений.

    Как передает Report, об этом сообщает Spiegel.

    Они были задержаны в районе Дюннвальд во время проверки автомобиля и документов. В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили в багажнике автомобиля два пистолета с патронами и маски.

    В полиции сообщили, что двое мужчин подозреваются в совершении трех преступлений в октябре. Так, 2 октября в Эйльбеке неизвестные въехали на машине в роллетные ворота ювелирного магазина. Однако попытка взлома не удалась, и преступники скрылись. Спустя чуть меньше часа последовала еще одна попытка; на этот раз удалось совершить ограбление ювелирного магазина в Бармбек-Норде. Несколько злоумышленников проникли в торговый зал, украли ювелирные изделия.

    Кроме того, 14 октября при попытке ограбления ювелирного магазина в Харбурге машина врезалась в столб между входом и окном, и злоумышленникам не удалось проникнуть в магазин. Мужчины скрылись с места происшествия, а автомобиль позже обнаружила полиция.

    Кража (ограбление) Ювелирные изделия Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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