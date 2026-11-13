Наезды на пешеходов составляют 41% всех ДТП в Азербайджане
Происшествия
- 13 ноября, 2026
- 13:44
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Наезды на пешеходов составляют 41,1% всех ДТП в Азербайджане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление дорожной полиции.
Отмечается, что за 10 месяцев текущего года зафиксировано 384 ДТП, связанных с наездами на пешеходов:
"Это 41,1% от общего числа дорожных аварий по Азербайджан".
По данным управления, только 12 ноября в Хазарском, Гарадагском районах Баку и Агсуинском районе в результате автонаезда погибли 3 пешехода.
В дорожной полиции считают, что наряду с безответственностью водителей причинами аварий являются привычка пешеходов переходить дорогу в неположенном месте и игнорирование ими элементарных правил безопасности.
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