Наезды на пешеходов составляют 41% всех ДТП в Азербайджане

Наезды на пешеходов составляют 41,1% всех ДТП в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление дорожной полиции.

Отмечается, что за 10 месяцев текущего года зафиксировано 384 ДТП, связанных с наездами на пешеходов:

"Это 41,1% от общего числа дорожных аварий по Азербайджан".

По данным управления, только 12 ноября в Хазарском, Гарадагском районах Баку и Агсуинском районе в результате автонаезда погибли 3 пешехода.

В дорожной полиции считают, что наряду с безответственностью водителей причинами аварий являются привычка пешеходов переходить дорогу в неположенном месте и игнорирование ими элементарных правил безопасности.