Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре вновь продлен

    Происшествия
    • 13 ноября, 2026
    • 14:19
    Срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре вновь продлен

    Срок ареста трех граждан Азербайджана, задержанных по делу о крушении судна у побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра, вновь продлен на семь дней.

    Как сообщает Report, очередное судебное заседание состоится 20 ноября.

    Напомним, что 30 августа у побережья Кирении в Северном Кипре судно потерпело крушение, 239 человек были спасены. Число погибших достигло 26. В связи с происшествием задержаны девять человек, трое из них - граждане Азербайджана.

    Крушение судна Северный Кипр Граждане Азербайджана
    Şimali Kiprdə gəmi qəzasına görə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının həbs müddəti yenidən uzadılıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    15:28
    В Анталье представлена Платформа COP31 Türkiye
    В регионе
    15:15
    Верховный суд Норвегии признал недействительными разрешения на разработку трех нефтяных месторождений
    Другие страны
    15:13
    Дэн Спаркс: BP увеличит число буровых установок на блоке месторождений АЧГ до 8
    Энергетика
    15:13
    Бабиш: Азербайджан проявил интерес к созданию грузового хаба в аэропорту Остравы
    Бизнес
    15:09
    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° - Предупреждение
    Экология
    15:07
    В Карабахе и Восточном Зангезуре за 9 мес. реализовано 383 проекта
    Финансы
    15:06
    Пакистан предложил расширить взаимодействие с Азербайджаном по вопросам экологии
    Внешняя политика
    15:03
    Минфин за 9 месяцев завершил контрольные мероприятия в 84 организациях
    Финансы
    15:00
    В госбюджет Азербайджана переплатили почти 3 млрд манатов налогов
    Финансы
    Лента новостей