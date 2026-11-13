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    Şimali Kiprdə gəmi qəzasına görə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının həbs müddəti yenidən uzadılıb

    Hadisə
    • 13 noyabr, 2026
    • 14:14
    Şimali Kiprdə gəmi qəzasına görə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının həbs müddəti yenidən uzadılıb

    Şimali Kiprin Girne sahillərində gəmi qəzası ilə bağlı başladılan istintaq çərçivəsində 3-ü Azərbaycan vətəndaşı olmaqla, 9 nəfərin həbs müddəti daha 7 gün uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, növbəti məhkəmə prosesi noyabrın 20-də baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, avqustun 30-da Şimali Kiprin Girne sahillərində gəminin qəzaya uğraması nəticəsində 26 nəfər ölüb, 239 nəfər xilas olunub. İtkin düşmüş daha bir sərnişinin isə axtarışı davam edir. Hadisə ilə bağlı üçü Azərbaycan vətəndaşı olmaqla, 9 nəfər saxlanılıb.

    Şimali Kipr Gəmi qəzası
    Срок ареста трех граждан Азербайджана по делу о крушении судна в Северном Кипре вновь продлен
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