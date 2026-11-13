Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Испании в жилом доме произошел пожар, 24 человека пострадали

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 14:00
    В Испании в жилом доме произошел пожар, 24 человека пострадали

    В городе Бильбао (Испания) в жилом доме произошел пожар, в результате чего пострадали 24 человека, в том числе трое несовершеннолетних.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

    Сообщается, что все пострадавшие госпитализированы.

    Кроме того, еще 25 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Среди них один пожарный, двое полицейских.

    Пожар (возгорание) Испания
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