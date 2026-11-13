В Испании в жилом доме произошел пожар, 24 человека пострадали
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 14:00
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В городе Бильбао (Испания) в жилом доме произошел пожар, в результате чего пострадали 24 человека, в том числе трое несовершеннолетних.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.
Сообщается, что все пострадавшие госпитализированы.
Кроме того, еще 25 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Среди них один пожарный, двое полицейских.
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