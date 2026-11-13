Токаев поручил подготовить меры по снижению коррупции в госкомпаниях Казахстана

Правительство и контролирующие органы Казахстана 24 ноября должны представить президенту Касым-Жомарту Токаеву конкретные предложения по снижению коррупционных рисков в государственных компаниях.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, об этом глава государства заявил в ходе оперативного совещания Совета безопасности.

Токаев отметил, что все сигналы о коррупционных правонарушениях со стороны руководителей различных уровней будут оперативно и тщательно проверяться Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности с участием Генеральной прокуратуры.

Он также подчеркнул, что работа аппарата Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" и государственных компаний, в том числе "Қазақстан темір жолы", не остановлена и продолжается в штатном режиме.

"Однако, как показал данный вопиющий случай, коррупционные риски остаются ахиллесовой пятой в государственных компаниях", - подчеркнул Токаев.

В связи с этим он поручил правительству и контролирующим органам подготовить предложения по резкому снижению коррупционных правонарушений, а также качественному улучшению работы компаний квазигосударственного сектора и сотрудников их аппаратов.

Напомним, что 11 ноября сотрудники Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана задержали председателя правления фонда "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и главу национальной железнодорожной компании "Қазақстан темір жолы" Елжаса Отыншиева. По данным КНБ, они и другие задержанные подозреваются в коррупции. При этом конкретные обстоятельства предполагаемого преступления, в том числе возможная схема и роль каждого из фигурантов, официально не раскрываются.