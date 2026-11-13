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    Токаев поручил подготовить меры по снижению коррупции в госкомпаниях Казахстана

    В регионе
    • 13 ноября, 2026
    • 14:31
    Токаев поручил подготовить меры по снижению коррупции в госкомпаниях Казахстана

    Правительство и контролирующие органы Казахстана 24 ноября должны представить президенту Касым-Жомарту Токаеву конкретные предложения по снижению коррупционных рисков в государственных компаниях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, об этом глава государства заявил в ходе оперативного совещания Совета безопасности.

    Токаев отметил, что все сигналы о коррупционных правонарушениях со стороны руководителей различных уровней будут оперативно и тщательно проверяться Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности с участием Генеральной прокуратуры.

    Он также подчеркнул, что работа аппарата Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" и государственных компаний, в том числе "Қазақстан темір жолы", не остановлена и продолжается в штатном режиме.

    "Однако, как показал данный вопиющий случай, коррупционные риски остаются ахиллесовой пятой в государственных компаниях", - подчеркнул Токаев.

    В связи с этим он поручил правительству и контролирующим органам подготовить предложения по резкому снижению коррупционных правонарушений, а также качественному улучшению работы компаний квазигосударственного сектора и сотрудников их аппаратов.

    Напомним, что 11 ноября сотрудники Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана задержали председателя правления фонда "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и главу национальной железнодорожной компании "Қазақстан темір жолы" Елжаса Отыншиева. По данным КНБ, они и другие задержанные подозреваются в коррупции. При этом конкретные обстоятельства предполагаемого преступления, в том числе возможная схема и роль каждого из фигурантов, официально не раскрываются.

    Касым-Жомарт Токаев Нурлан Жакупов Елжас Отыншиев Коррупционные преступления Казахстан
    Tokayev dövlət şirkətlərində korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsini tələb edib
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